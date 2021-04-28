根据执政党政治得失计算而朝令夕改的综合房地产税政策. April. 28, 2021 07:27. . 共同民主党昨天召开房地产特别委员会第一次会议，但未能就核心焦点——综合房地产税的缓和问题确定立场。特别委员会表示将于5月份公布综合房地产税对策，但保留了相关讨论。共同民主党前一天26日表示：“暂时不会讨论综合房地产税问题。”几天来，政府反复表现出从缓和到中断讨论、再到保留等一再反复的姿态。不少人批评说，被亲文（在寅）强硬派牵着鼻子走，只计算政治利益。 特别委员会表示，“都放开了进行讨论”，并把放宽贷款限制规定、租赁经营者税制等列为优先讨论课题。共同民主党政策委员会议长洪益杓当天在一档广播节目中表示：“即使在特别委员会上讨论（综合房地产税），也在非常靠后的顺序。”似乎是首先推迟综合房地产税的讨论，试图通过放宽平民贷款等部分对策来试探舆论的反应。 据悉，前一天26日，共同民主党企划财政委员长尹厚德要求将综合房地产税课税对象减少到1%（约50万人）。他还表示，如果综合房地产税征收对象超过100万人，就无法在明年大选中在“富人增税”框架斗争中获胜。据悉，他甚至说要找到“技术性”的方法。共同民主党议员金炳旭提出了扩大综合房地产税减免对象的法案。在执政党内部，特委、常任委员会、个别议员的意见各不相同。 虽然在政党内部可以出现多种声音，但最近执政党的混乱明显是被亲文（在寅）强硬派所左右。共同民主党在再补选即将举行之际，就房地产政策的失败表示道歉，并承诺进行补充和修改。选举失败后，虽然缓解一户一房者综合房地产税等转变政策的气流很强，但不知从何时起强硬论开始占上风。关于放宽综合房地产税的主张，也提及框架、技术等，成为选举战略的一部分。 放宽一住宅拥有者综合房地产税的宗旨，是照顾因房价暴涨而税金负担过重的退休者等一住宅实际需要者。使房价暴涨的当事者是现政府和执政党。理应按常理以可以接受的水平来讨论综合房地产税的调整，而不是作为党内势力结构或大选战略来处理。如果房地产特别委员会只会搞做表面文章或做样子的活动，将不可避免地受到民心的审判。

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