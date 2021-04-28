鸟儿是自由的吗？. April. 28, 2021 07:27. . “我好像变成了自由的女人。像鸟一样没有任何计划，像鸟一样幸福，像鸟一样干净，长着翅膀。”在信中说这种话的人是25岁左右的女性。她想摆脱一切，自由自在地生活。也想从人们和社会中解放出来，变得自由。对于年纪轻轻的她来说，这是完全可以说的。 收到那封信的45岁左右的男子这样反问道。“鸟儿们筑巢养家糊口，为它们的幸福负责。你到那个程度了吗？”在人类眼中，飞翔在苍穹的鸟儿们也许只是自由地飞翔，鸟儿利用自由筑巢、产卵孵化，让幼崽出生，直到幼崽们自己飞起来为止尽心尽责地咬住食物喂养，而你是否承担过这样的责任？否则，“像鸟一样自由”的说法多少有些不负责任。对世界没有任何责任感，只是说“为了满足现在的刺激”利用自由是不负责任的。他忠告说：“请仔细想一想，这是为了什么的自由。” 爱她的男人用温柔的语调说服了她，她被温柔底下的深沉思维说服了。正如他所说，人类不同于生活在二维世界的鸟类，是生活在“三维、四维、五维或更高层次”的存在。那么，在消除他人的伤痛、痛苦和奴隶状态方面，应该感受到更大的责任感。他一直过着那样的生活，此后也如此。他从宾夕法尼亚大学教授职位上年轻轻轻解任后，生活在农村，通过演讲、执笔、有机农业等为社会弱者献身。她和他结婚后，明白了自由的真正意义。男人去世后，和他一起的生活通过感动的记录保留了下来。女人的名字叫海伦•聂尔宁，男人的名字叫斯科特•聂尔宁。

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