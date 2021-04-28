执政党就讨论虚拟货币改变主意……“不会另设机构”. April. 28, 2021 07:27. by 朴敏宇记者、金炯民记者 minwoo@donga.com,kalssam35@donga.com. 共同民主党就虚拟货币问题，从当初制定的“在党内另设应对机构”的计划上后退一步，决定从党内政策委员会的层面进行处理。因为，如果举行特别委员会等会议、发表不成熟的政策或发言，可能会进一步扰乱虚拟货币市场。 共同民主党院内发言人韩俊镐27日在院内对策会议结束后接受记者采访时，就虚拟货币问题表示：“不会设立党内特别机构，而是以政策委员会为中心进行（对策）研究。”该党政策委员会议长洪益杓当天接受《东亚日报》的电话采访时表示：“如果操之过急地介入，可能会使市场陷入混乱。” 对20岁至39岁一代的选票比较敏感的共同民主党主张，将比特币等虚拟货币交易认定为合法投资行为，而不是非法投机行为。洪益杓在当天的会议上强调：“虚拟货币被用作新的投资手段，因此有必要对虚拟货币市场参与者提供政策性支援。对于非法传销、洗钱、私人金融等问题，有必要保护投资者。”共同民主党部分人士认为，有关虚拟货币的讨论应该在国会层面正式开始。 “国民力量”党计划在选出新院内代表的30日之后成立“虚拟货币相关党工作组”。该党政策委员会议长李钟培当天在与《东亚日报》的通话中表示：“目前正在挑选适合的工作组成员等组建工作组的工作，将在企划财政委员会、政务委员会等相关常任委员和党外聘请专家。” 政府也开始制定虚拟货币投资者保护对策。金融委员会下属的金融信息分析院正在讨论制定《特定金融信息法》修订案，以便如果虚拟货币交易所的大股东有犯罪经历，就可以拒绝注册经营。其宗旨是，加强目前以交易所代表或管理人员的犯罪经历作为不合格理由明示的《特别金融法》规定的条件，确保交易所运营的透明性。 当天，代理国务总理兼经济副总理洪楠基接受记者采访时，就虚拟货币相关的政府管辖部门表示：“《特定金融信息法》是金融委员会管辖的法律。我觉得金融委员会是最为接近的部门，有必要尽快确定主管部门。”对于应该暂缓虚拟货币征税的舆论，他明确表示：“将修订税法，从明年1月1日开始以其他收入来征税，但是对于产生所得的部分，出于征税的平衡性，将不得不征税。”

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