韩国社会开始讨论像小百合一样的“非婚单独生育”问题. April. 28, 2021 07:27. by 李智允记者 asap@donga.com. 今后韩国社会将正式讨论像电视人藤田小百合(41岁•女•照片)一样在不结婚的情况下生孩子的“非婚单独生育”问题。 韩国女性家庭部27日发表《第四次健康家庭基本计划》时表示，今年将讨论非婚单独生育的法律、伦理争议点。具体来说将在上半年(1 ~ 6月)进行国民问卷调查。随后，将举行相关团体和专家参加的座谈会，收集意见。 日本籍电视人小百合在没有结婚的情况下，在日本接受了男性精子捐赠，于去年11月独自生下了儿子。像这样，非婚单独生育利用了女性接受精子捐赠生育的“辅助生殖术”。这意味着政府将正式审视这种情况可能出现的问题。 上半年进行的问卷调查以了解国民对提供卵子或精子的行为和代孕生育等问题的认识的方式进行。女性家庭部计划进行问卷调查，同时研究△精子捐献者的法律地位 △因未婚单独生育而出生的孩子的知情权等。 女性家庭部部长郑令爱表示：“国内没有禁止非婚者的辅助生殖术的法令”，“但是，没有公共精子银行，(非婚单独生育)被排除在妇产科学会伦理指南施术对象之外等现实性的限制，因此有必要对此进行讨论。”郑部长补充说：“我们将努力使非婚生育等所有家庭都能得到政策支援。”根据去年女性家庭部的家庭多样性国民认识调查结果，回答“不结婚生孩子也没关系”的国民占全体的48.3%。

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