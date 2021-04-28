NYT：“尹汝贞给枯燥乏味的颁奖典礼送上了神的礼物”CNN：“尹汝贞抢尽风头”. April. 28, 2021 07:27. by 田彩恩记者 chan2@donga.com. “在极度枯燥乏味的颁奖典礼上，尹汝贞是神的恩宠(godsend)。” 26日(当地时间)，美国《纽约时报》(NYT)对首次获得奥斯卡金像奖的韩国演员尹汝贞的获奖感言做出了这样的评价。《纽约时报》报道称，“尹汝贞为颁奖典礼带来了在电影《米纳里》中展示的喜剧能量(comic energy)。” 尹汝贞的魅力在海外媒体和观看奥斯卡颁奖典礼的电影迷之间也成为话题。美国国内主要媒体和网络纷纷评价称，尹汝贞的演讲是“颁奖典礼上的最佳演讲”。 当天，美国有线电视新闻网(CNN)在主页上刊登了编辑尹汝贞的获奖感言主要内容的视频，并报道说尹汝贞“抢尽风头(steals the show)”。CNN报道称，“在发表多少有些毫无头绪的演讲时，她还跟布拉德•皮特开玩笑，抓住了我们的心。”特别是听到尹汝贞获奖感言的阿曼达•塞弗里德自言自语“太可爱了(So lovely)”的场面被捕捉到，对此CNN分析说：“不管老好莱坞意味着什么，都让塞弗里德等年轻演员知道了(奥斯卡奖的)命脉。”分析认为，这是指如同传统好莱坞电影象征的奥斯卡颁奖典礼动摇了年轻演员的心。 《华盛顿邮报》写道，“当晚发表最佳演讲的获奖者是尹汝贞。”《华盛顿邮报》报道说：“她在当晚说的话中最有才华的部分，是恶作剧狎弄一直读错她的名字的人。” 海外社交网络服务(SNS)也对尹汝贞的演讲好评如潮。一位推特用户提议说：“尹汝贞应该凭借获奖感言，再次获得奥斯卡奖。”另一名网民还上传了“谁会阻止嘲笑布拉德•皮特的尹汝贞呢？”对于尹汝贞在记者会上发表的言论，网民们表示“这是梦幻般的哲学”“拥有有趣想法的演员”等。

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