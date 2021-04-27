因AZ不安，警察预约不积极…金昌龙：“接种疫苗是社会责任”. April. 27, 2021 07:21. by 權基範 kaki@donga.com. 警察、海洋警察、消防等社会必需人力接种新型冠状病毒肺炎(COVID-19)疫苗26日开始，但占据对象多数的警察的接种预约率相对较低。 据新冠肺炎预防接种应对推进团透露，作为接种对象的社会必需人力有17.6347万人。其中约占69%的12.097万名是警察。但是警察中有近一半没有预约接种。这比社会必需人力全体预约者比率57.9%(10.2475万名)要好。不过，由于预约时间截止到29日，预约率有可能进一步上升。 也有意见称，警方的预约率低下反映了人们对阿斯利康(AZ)疫苗的不安感。一名一线警察说：“虽然预约了，但家人担心会出现副作用，所以正在考虑要不要接种。”部分人指出，“向上级报告，掌握预约与否等，强烈劝导接种。” 警察厅厅长金昌龙于26日上午10时45分，与外事局长金男炫等人一起在首尔钟路区保健所接受了疫苗接种。金厅长表示：“优先接种疫苗是对警方的关怀，也是社会责任”，“希望警方能够积极参与。”

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