奥斯卡最佳女配角尹汝贞：“儿子，这是妈妈努力工作的结果”. April. 27, 2021 07:22. by 金哉希 jetti@donga.com. 非常迫切。要维持生计。咬紧牙关为两个儿子工作。为了不给某人添麻烦，为了追求完美，为了喜欢的人狠狠地淬练自己。 在挑战、忍受痛苦、有时扭曲的视线中，有着55年演艺生涯的尹汝贞(74岁)终于在作为演员最光荣的场合向深爱的两个儿子表达了感谢之情。她说，“感谢儿子们怂恿我出来工作，妈妈努力工作拿到了奖！”作为首位拿到奥斯卡金像奖的韩国演员，她的脸上露出了灿烂的笑容。 尹汝贞1966年出道，出演了90多部电视剧、33部电影，在韩国已经成为了不可替代的演员，现在她已经超越韩国站到了世界舞台的中心。虽然自称是“生计型演员”，但别人称她为“大场面演员”。25日(当地时间)，在美国洛杉矶联合车站的杜比剧院举行的第93届奥斯卡颁奖典礼上，她凭借自己的好莱坞处女作《米纳里》获得了最佳女配角奖。去年奉俊昊导演的《寄生虫》获得了奥斯卡最佳影片奖、最佳导演奖、最佳剧本奖、最佳国际电影奖等4个奖项，但未能斩获最佳演员奖(男女主、男女配)。在亚裔演员中，尹汝贞也是继1957年以《樱花恋》获得最佳女配角奖的梅木三吉(原名梅木美代志•日本)之后，成为第二位获得该奖项的亚洲演员。 此次获奖是继梅木三吉之后时隔64年再次打破亚洲演员很难获奖的奥斯卡金像奖的壁垒，意义非凡。在以白人为中心获奖的，有着“白人盛宴”、“白人优越主义”等污名的奥斯卡颁奖典礼上，她成为第二位获得最佳演员奖的亚洲演员，创造了新的历史。 尹汝贞在著名演员布拉德•皮特(颁奖嘉宾)的介绍下登上舞台，当天她以幽默和一语击中要害的获奖感言让观众席沸腾起来。尹汝贞对布拉德•皮特说：“终于见到您了，非常高兴。我们在塔尔萨拍电影的时候，您在哪里？”，妙语连珠，让观众席笑成了一片。布拉德•皮特还是《米纳里》的制作公司“B计划”的代表。

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