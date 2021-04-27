军队供餐不合格引发争议，这真的是2021年发生在韩国的事情？. April. 27, 2021 07:22. . 最近接连有人爆料称，对结束休假归队后为预防新冠疫情而隔离一段时间的士兵提供了不合格的饮食，有关“军队供餐不合格”的争议正在扩散。国防部长徐旭亲自前往供餐现场，国防部着手进行现场检查等，事后一副慌张的样子。2021年在大韩民国军队发生供餐争议，这本身就是荒唐的事情。在新冠疫情的非常状况下，应该明确追究军队指挥部和一线指挥官对隔离士兵的待遇疏于管理的责任。 从士兵们亲自拍照告发的供餐情况来看，连一餐四菜的基本方针都不遵守的事例比比皆是。在一名隔离士兵的照片中，只有白米饭外加若干小菜，盛汤的地方空空如也。另一起举报中还出现了白色泡沫饭盒里米饭外加一勺子蔬菜、两块方萝卜的照片。在社交媒体上甚至出现了竞争“哪支部队的食物更不健康”的情况。但是，军方却认为这是一线部队情况不同而发生的小问题，疏忽了对实际情况的检查。 在国防预算52万亿韩元的时代，与保卫国家的士兵们的士气息息相关的“饭菜”出现争议，不能不说是让人难堪的事情。今年，每名将士一天的伙食费为8790韩元，每顿饭的单价为2930韩元。据说，即使考虑到人工费，也是低于中学生伙食单价的水平。借此机会，有必要仔细研究餐费是否合理。另外，还应该检查在给定的预算中，供餐的量和质是否得到了有效管理。 此外，共同民主党最近为提高20多岁男性的支持率而绞尽脑汁。继主张复活军队加分等之后，金炳基议员昨天又表示将发起将军队服役者作为国家有功者予以礼遇的法律制定案，并主张“去军队就是去当官”。在到处提出还没有达成一致意见的不成熟的方案之前，首先要认真考虑正在服役的士兵是否能吃上像样的饭。

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