骑兵大尉的匹夫之勇. April. 27, 2021 07:22. . 1854年10月，俄罗斯军队向克里米亚半岛的巴拉克拉巴港口进军。俄罗斯军队的对手是英国、法国、奥斯曼联军。考虑到俄军的攻击，守卫方利用驶入港口的道路地形，在4个堡垒设置了炮台。 俄军首先攻击了4个碉堡，炮弹刚刚落下，奥斯曼军队立即逃走。由于堡垒之间的支援不到位，4个碉堡没能发挥应有的力量，很快就悲惨地沦陷。二线的苏格兰部队很好地阻挡了来势凶猛的俄军骑兵的冲锋。乘着这个胜势，英国重骑兵队冲了上去。数量更多的俄罗斯骑兵试图从两侧包围英国骑兵。英国骑兵毫不畏惧地冲了上去，横穿突破了俄罗斯骑兵的中部。随后，剩下的英国骑兵向俄军发起了冲锋。士气受挫的俄罗斯骑兵最终逃走了。 虽然骑兵逃跑了，但是俄罗斯主力和炮兵、预备骑兵形成了坚固的队伍。这时，英军第15轻骑兵向俄主力部队发起进攻。俄罗斯炮兵同时进行射击，骑兵队被锁在侧面和正面的十字炮火中。硝烟还未消失，英军轻骑兵就已就尸横遍地。 英军轻骑兵的鲁莽出击有很多问题，包括来命令、传达命令的方式有误等。这里不得不提的是主张正面冲锋的令人吃惊的诺兰大尉的匹夫之勇。他是最出色的骑兵专家，曾写过有关训练法和战术的着作。 但他过于相信骑兵的能力和自己的战术。平时这种自信和勇气显得魅力四射，充满奉献精神。但在实战中，战斗一开始他就成了炮弹的牺牲品，将战友和部下逼上了绝路。在战争中，没有什么比错误的勇气和信念更为可怕。

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