“多做少说”的拜登，就任一百天拿到合格分数. April. 27, 2021 07:22. by 华盛顿=常驻记者 李正恩 lightee@donga.com. 美国总统拜登将于29日迎来就任一百天。大部分评价认为，由于在新冠疫苗接种、气候变化应对等方面取得了成果，执政初期的国政运营暂时得到了合格分数。美联社将拜登的第100天评价为“多做少说”（More action, less talk）。据哥伦比亚广播公司（CBS）和“YouGov”民意调查结果显示，62%的美国人用“有总统样儿（presidential）”来形容他。 拜登在总统候选人时期提出的61个选举承诺中，义务性戴口罩、重返世界卫生组织、重返《巴黎气候变化协定》、举行气候首脑会谈、推进新冠经济扶持案等有24个承诺得到了执行。 特别是不少舆论对防疫成果好评如潮。当初他表示，“就任100天内将完成1亿次新冠疫苗接种”，但仅用58天就完成了这一目标。截至4月21日，美国已经完成2亿次接种。据美国疾病控制与预防中心称，53.6%的18岁以上成年人已接种过一次以上疫苗。36.5%的人已完成两次接种。由于已经确保了足够多的疫苗，保健当局为了提高预防效果，正在推进第三次接种（buster shot）。就任时高达4380人的单日新冠死亡人数也跌至700多人。 作为美国历史上年龄最大的79岁总统，拜登冷静和稳定的态度也受到了好评。据哥伦比亚广播公司25日报道，除了“有总统样儿”以外，他还被评为“有能力”、“集中精神”、“有知识”等。这意味着，他与反对派、主流媒体等在每件事情上都发生冲突、行动不可预测的前总统特朗普形成了鲜明的对比。 前路也漫漫。目前，围绕种族歧视、移民、枪支限制等问题出现极端对立的社会分裂局面、陆续出台大规模扶持方案带来的财政赤字增加和增税争议、同中国之间的霸权竞争等不容忽视的课题还有很多。特别是，拜登政府上台后，为了缓和移民政策，对聚集到南边国境地带的拉美非法移民者，很难采取应对措施。在美国广播公司（ABC）的调查中，回答“移民问题应对得当”的人仅占37%。这比“新冠疫情应对”（64%）、“新冠经济扶持政策”（65%）等要低。另外，他在扩大财政赤字的情况下，还预告了2万亿美元基础设施投资法案、1万亿美元家庭计划法案等大规模追加扶持政策。关于财源，他表示将上调法人税率来筹集。但由于在野党共和党强烈反对，预计会遇到困难。

한국어