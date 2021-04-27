杜兰特复出助球队战胜强敌太阳队，篮网队稳坐东部头把交椅. April. 27, 2021 07:22. by 兪載泳 elegant@donga.com. 美国职业篮球(NBA)东部联盟领头羊布鲁克林篮网队在伤愈复出的凯文•杜兰特的活跃表现下，力克西部联盟第2名菲尼克斯太阳队，拉开了与东部第2名(费城76人)之间的差距。 26日，在美国布鲁克林巴克莱中心举行的常规赛主场比赛中，布鲁克林篮网队由特级球星杜兰特(33分，6个篮板，4次助攻)和凯里•欧文(34分，6个篮板，12次助攻)控制球场，以128比119战胜了菲尼克斯太阳队。本场比赛之后篮网队以41胜20负的战绩领先排在第2位的76人队(39胜21负)1.5个胜场。西部排名第二的太阳队则以42胜18负的战绩落后西部联盟领头羊犹他爵士(44胜16负)2个胜场。 本赛季篮网队的杜兰特、欧文、詹姆斯•哈登等NBA代表得分机器“三巨头”构筑了梦幻攻击线，但由于受伤等原因，3人一起打的比赛并不多。欧文只参加了45场比赛，杜兰特也因大腿受伤等原因只参加了25场比赛。从休斯敦火箭队转会过来的哈登也只在篮网队打了34场比赛，最近因伤缺阵。尽管如此，篮网队之所以能够不断取得胜利，是因为“三巨头”身后的助力很大。在这里乔•哈里斯、杰夫•格林、布莱克•格里芬分别在3号位(小前锋)、4号位(大前锋)、5号位(中锋)等位置上，充分发挥了填补三巨头身后的空缺的作用。 “三分神射手”哈里斯场均上场30多分钟，能贡献14.4分和3.6个篮板球，场均命中3.1个3分球，命中率(48.2%)很高，每当关键时刻他都会站出来拯救球队。而场均砍下10.4分和3.7个篮板球的格林，在欧文和杜兰特集中依靠1对1个人技术的进攻时，在掩护等全队配合方面表现出了较高的贡献度。格里芬也以场均11.0分和4.9个篮板球的不错表现发挥着绿叶作用。

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