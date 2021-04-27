韩美首脑会谈首要议题：“疫苗>韩日悬案>经济”. April. 27, 2021 07:22. by 郭道英 now@donga.com. 一项调查结果显示，针对下个月举行的韩美首脑会谈，国民最期待的是确保新冠疫苗。七成国民认为总统应亲自和美国企业讨论疫苗供应问题。 据全国经济人联合会26日消息，以全国1004名成年男女为对象，就“国民对韩美首脑会谈寄予期待”的看法进行了调查，结果显示，此次访美期间除举行首脑会谈以外，总统首先应该做的事情是“为疫苗供应直接与美国民间企业沟通”，比例达到71.7%。 此外，就韩美首脑会谈中韩国应该获得的最主要成果，按比例从多到少分别是：“疫苗互换协议”（31.2%）、“韩日悬案”（21.1%）、“经济”（18.6%）、“对朝焦点问题”（14.8%）、“加强同盟”（14.2%）。 据调查，就韩国的对外战略问题，多数国民认为应积极参与到美国在本地区的领导力中。回答“应该和日本、澳大利亚一起积极参与美国在本地区的领导力行动”的比率为44.3%，居首位。37.7%的人回答“考虑到美中关系均衡，应维持战略模糊性”，9.9%的人回答“与美国保持适当距离并扩大亲中国的定位”。 就韩美之间的经济问题中应该优先考虑哪些方面，很多人指出，在美中矛盾的情况下，应该考虑韩国的经济实际利益。41.7%的应答者认为“利用因中美矛盾而产生的重新讨论半导体、电池等美国核心零部件供应链的机会，确保经济的实际利益”，居首位。此外，“共享民主价值的技术发达国家之间建立第五代（5克）移动通信尖端技术同盟”（26.3%）、“废除特普的贸易限制措施及恢复韩国企业损失”（16.3%）、“根据拜登加强印度太平洋基础设施政策确保韩国企业的机会”（15.7%）等。

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