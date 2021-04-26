三星物产投入7520亿韩元在美国建设太阳能发电站. April. 26, 2021 07:19. by 金鎬卿 kimhk@donga.com. 三星物产将在美国得克萨斯州建设700MW(兆瓦)级规模的太阳能发电站。有分析认为，韩国企业配合了美国拜登政府的环保政策。 据三星物产和路透社25日报道，三星物产通过美国国内子公司“三星太阳能”，正在推进以在得克萨斯州米拉姆郡3个区域建设太阳能发电站为主要内容的“本米拉姆项目”。发电站开工时间预计为明年6月左右，投入商业运营预计为2023年末。 据业界推测，项目的总规模高达6.73亿美元(约7520亿韩元)。三星物产相关人士表示：“目前处于确保项目用地、准备批准和许可的事业初期阶段”，“不仅是事业规模，三星物产是否负责施工等问题也还没有确定。” 太阳能发电站用地距离三星电子1996年建成的海外第一家半导体工厂奥斯汀工厂只有2小时的车程。对此，有预测称，发电站生产的电力可能会供应给三星电子的奥斯汀半导体工厂。但是三星物产方面明确表示：“此次项目与三星电子无关。”

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