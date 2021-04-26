听我说话的人. April. 26, 2021 07:20. . “倾听可以治愈（疾病）……共同体是倾听的群体。”——韩炳哲《驱逐他人》 2018年1月，英国任命了世界上第一位负责孤独问题的部长。统计显示，英国人中有900万人饱受孤独的折磨，这种孤独就像一天抽15支烟一样有害于健康。同年，韩国也出现了有关孤独的舆论调查。在韩国调查公司实施的此次调查中，令人惊异的是，有26%的人声称经常感到孤独称：“几乎总是或经常感到孤独”。 什么是孤独？哈娜•阿伦特说：“处于失去自我的状态，不知道我是谁的状态，没有同伴能告诉我我是谁的状态。”虽然分析很明确，但我个人觉得没有完全解释这个时代我们所感受到的孤独的本质。看到韩炳哲的文章，我想到：“我们这个时代的孤独，也许是因为没有人听我的话而产生的吧？” 在个人化的世界里，痛苦全部被私有化。特别是在能力主义支配的各自逃生的世界里，痛苦完全由个人承担。“我的人生由我负责”的伦理观念刻骨铭心，我们将他人赶出我自己的世界。活得比任何时代都忙碌的我们，没有闲暇去倾听他人的意见。这种世界上最好的他人的美德就是不向我诉苦。 无法诉说的痛苦积累起来就会变成孤独。困在每个人嘴里的痛苦的语言让我们生病。是因为这样吗？在当今世界上，能倾听我说话的存在本身就是一种幸运。只要有听我说话的人，我们就能治愈。是的。如果说共同分担痛苦是共同体，那么就像韩炳哲所说的，“共同体是倾听的集体”。

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