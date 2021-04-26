在战争中活着，美国士兵拍摄的“6•25日常”. April. 26, 2021 07:19. by 尹相虎 ysh1005@donga.com. 展示美国陆军士兵拍摄的6•25战争当时韩国日常生活照片的企划图片展将于本月29日至7月18日在首尔龙山战争纪念馆举行。 在题为《1952，非常普通的日子(1952，Quite Ordinary Days)》的展示会上公开的120多张照片中，如实地记录了作为陆军摄影兵参战的保罗•古尔德•施莱辛格(2009年去世)在战争中拍下的韩国人的日常生活。从拍摄拿着鲜花羞涩微笑的小女孩和过河的淘气鬼孩子们的照片中，很难看到战争的残酷和恐怖。 展示场在把1952年形象化的结构物上按照“即使那样也活着”、“可以一起受苦”、“平凡但灿烂”等各自的主题，用工作、游戏、肉、表情等来区分日常的照片填满。战争纪念馆方面解释说，这是从2011年6月得到捐赠的1000多件和施莱辛格的女儿盖尔•佩尔基追加捐赠的300多件中挑选出来的。 战争纪念馆相关人士表示：“希望通过战争期间恢复平凡生活的当时的面貌，向今天正在经历另一场名为新型冠状病毒的战争的国民传达安慰和希望的信息。” 在此次活动中，还将展示包含施莱辛格和妻子金明淑(1993年去世)深情故事的橡皮图章。1953年春天，施莱辛格在大邱美军部队的同一间办公室与担任打字员的金某(当时19岁)相识，并培养了感情，但停战后他踏上了回国之路。对此，金某为了让施莱辛格能够写信，将自己的地址用汉字刻上了橡皮图章，之后两人在异国他乡继续相爱，并于1956年在美国结婚，婚后两人育有一男一女，家庭关系十分和睦。施莱辛格在妻子去世后还留下了以“离开你的国家，一生陪伴我，向这样的你表示感谢和尊重”为宗旨的长篇文章。

한국어