朴世莉确诊感染新冠肺炎…“我会健康回归的”. April. 26, 2021 07:20. by 金正勋记者•林熙允记者 hun@donga.com,imi@donga.com. “女子高尔夫英雄”朴世莉(44岁•照片)被确诊感染上新型冠状病毒肺炎(COVID-19)。这是韩国国内著名高尔夫明星首次确诊感染新冠肺炎。 据防疫当局和高尔夫界透露，朴世莉24日被确诊感染新冠病毒。21日，在高尔夫选手退役后，最近正在积极进行广播活动的朴世莉在自己正在NAVER NOW频道进行的脱口秀《Serizabeth》中与音乐剧演员孙俊浩一起进行了拍摄。孙俊浩23日被确诊感染上新冠病毒肺炎后，同一天进行密切接触的朴世莉也接受了新冠病毒检查，结果24日她也确诊感染新冠肺炎。 朴世莉中断了所有活动日程，进入了自我隔离阶段。朴世莉主持的《Serizabeth》也将暂时中断。她目前还出演E频道综艺节目《玩的姐姐》和YouTube等。28日在全南灵岩开幕的韩国女子职业高尔夫(KLPGA)巡回赛本赛季首场大满贯赛事KLPGA锦标赛电视解说计划也被取消。朴世莉表示：“根据防疫当局的方针，将进入隔离状态，动线重叠或有过接触的相关人士等正在立即进行检查。让大家担心了，敬请谅解，我会以健康的面貌回来的。” 随着朴世利和孙俊浩等确诊感染新冠肺炎，演出、电视界也进入了紧急状态。和孙俊浩一起出演音乐剧《Dracula》并作为《Serizabeth》嘉宾一起参与的演员兼歌手金俊秀24日被判定为阴性。金俊秀表示，进入自我隔离阶段，到下月5日中午为止将中断拍摄日程。一起出演音乐剧《Dracula》的申成禄也被诊断为阴性，进入了自我隔离阶段。

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