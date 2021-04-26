“新义州火车站拆除遮布……”朝中边境有解除封锁迹象. April. 26, 2021 07:20. by 權五赫 hyuk@donga.com. 据悉，朝鲜与中国的贸易最快将于本月末恢复。在这种情况下，在朝鲜新义州车站正在陆续发现拆除列车遮布等解除朝中边境封锁的迹象。 据“美国之音”广播电台24日透露，卫星照片分析结果显示，去年10月设置在朝鲜新义州车站一带的列车遮挡幕于3月31日突然被拆除。民间卫星照片企业Maxar科技在3月16日发行的卫星照片中，确认了设置在新义州车站的约400米长的隧道形状遮布。但在本月照片中，该遮布已经消失。据推测，遮布是为了保护长期放置的列车不受雪、雨等影响而设置的。 据悉，与朝鲜新义州相对的朝中贸易据点城市——中国辽宁省丹东市和附近的朝中接壤地区即将发往朝鲜的大规模物资正在等待中。在丹东市火车站，有人看到停靠着一辆写有平壤郊区地名“西浦”、装有物资的货物列车。 通过船舶进行的朝中贸易已于3月重启。据中国海关总署统计，朝鲜3月从中国进口了化肥等价值1297万美元的物资。熟悉朝中关系的消息人士25日表示：“3月从中国进入朝鲜的大部分物资都是通过船只运进的。”据悉，最快从27日开始，装载援朝化肥的列车将开往新义州。

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