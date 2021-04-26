“东京奥运会参赛选手，如果离开宿舍和赛场，将被驱逐出境”. April. 26, 2021 07:20. by 东京=朴亨俊 常驻记者 lovesong@donga.com. 据《读卖新闻》25日报道，参加7月东京奥运会的选手和教练员等指导者在比赛期间必须每天接受新型冠状病毒肺炎(COVID-19)诊断检查，并只能往返于宿舍、体育场和训练场之间。如果违反该规定，即使是在大会期间也会被驱逐出境。 该报对日本政府有关奥运的新冠病毒防疫对策做出了上述报道，并报道说，日本政府、大会组委会、东京都、国际奥委会(IOC)、国际残疾人奥林匹克委员会(IPC)最快将于28日在线上举行五方会议，并予以确定。据《读卖新闻》报道，参赛选手以从本国出发的时间为准，在96小时(4天)内接受2次新冠病毒检查，且必须全部为阴性，进入日本后也要在机场再次接受检查。此后，在奥运会期间每天都要接受诊断检查。作为遵守这一规定的条件，入境日本后将免去14天的隔离。 选手们可以从入境第一天开始训练，但能去的地方只有宿舍、训练场、赛场。出行时要提交记录目的地和交通手段的活动计划书和遵守相关防疫对策。日本政府计划，如果做出违反活动计划书的行为，将取消14天的隔离豁免，并采取剥夺参赛资格等措施。《读卖新闻》报道说，这意味着选手将立马被驱逐出日本。 采访团等大赛相关人士虽然与选手们通过同样的程序进入日本，但入境后的诊断检查预计将在4日或7日进行一次。

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