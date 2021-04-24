“化石燃料结束了！”19岁环保少女批评40个国家元首. April. 24, 2021 07:12. by 李恩泽记者、纽约=常驻记者 柳在东 nabi@donga.com、jarret@donga.com. 当地时间22日在美国总统拜登等世界40个国家首脑出席的视频气候峰会上，主张“化石燃料时代已经结束”并敦促各国制定对策的墨西哥环境运动家西耶·巴斯蒂达（19岁）备受关注。她是瑞典环境运动家格雷塔·通贝里（18岁）所属的国际青少年环境团体“为了未来的星期五”的领导人。通贝里以在2019年联合国气候行动峰会上的演讲成为了知名人士，因此有分析认为巴斯蒂达也很可能会步其后辙。 当天，在美国国务卿安东尼·布林肯的介绍下上台的巴斯蒂达敦促主要国家首脑“尽快出台有关气候变化和不平等的对策”，并主张，“气候正义就是社会正义”。她敦促称：“世界各国领导人有必要接受化石燃料时代已经结束的事实。你们相信能回避到什么时候？要立即转换成新再生能源，停止化石燃料补贴和（用于石油供应的）管道等基础设施的建设。”她还强调，到2030年，要让温室气体排放量也变为“零”。 巴斯蒂达指出，富裕国家应该接纳因气候变化引起的缺粮和缺水而被离开家园的“气候移民”。她表示，现在的经济、政治体制也是以第三世界发展中国家和有色人种的牺牲而存在的，“应该解决岛国、极地、非洲、亚马逊等因气候变化而受苦的国家和部族的不平等问题”。她表示，尽管一些人可以批评自己不现实、不合理，但不试图以大胆的解决对策来打破现状的领导人才是不现实、不合理的。 巴斯蒂达2002年出生于墨西哥中部，父亲是阿兹泰克原居民，母亲是智利人和欧洲人的后裔。父母也是环境运动家。13岁时因严重的干旱和家人一起移居到美国纽约，并展开了多种环境运动。2019年她上高中时，敦促社会各界制定应对气候变化的对策，并以拒绝与同学上课的“气候罢工”，被认为是纽约第一次主要气候罢工。去年她考入了名牌大学宾夕法尼亚大学。 通贝里22日也以视频方式出席在美国众议院会议，并敦促制订对策称：“像各位这样的有权人，认为能无视气候危机多久？请记住，现在还有时间做正确的事情并保存遗产。我们年轻人会把各位记录在历史书上。”

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