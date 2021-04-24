苏珊·索尔提：“担心对朝传单活动家受到处罚……这种局面是文在寅总统的责任”. April. 24, 2021 07:12. by 华盛顿=常驻记者 李正恩 lightee@donga.com. 每到4月中后期，韩国首尔和美国华盛顿的“脱北者”团体和朝鲜人权运动家就会忙碌起来。因为召开以朝鲜人权为主题的各种研讨会和活动的“朝鲜自由周”即将开始。这一活动始于2004，迄今已举办18年，今年从24日起将以“开放！朝鲜”为主题举行一个星期。这是公开表示把人权问题作为外交政策核心问题的美国拜登政府上台以来首次举办。因为新冠疫情，连接韩美两国专家、人权运动家和“脱北者”的研讨会和会议继去年之后今年也以视频方式举行。 主导这一活动的“朝鲜自由联合”代表苏珊·索尔提（照片）当地时间22日接受本报电话采访时表示：“在今年活动即将举行之际，真的很兴奋。拜登政府期待朝鲜人权乃至有关朝鲜人权的活动状况也会好转，在这种环境下，将更加努力寻找帮助朝鲜居民的方法。” 索尔提表示，“一直参与对朝传单散发活动的我的朋友和人权团体人士令人担忧”，担心他们可能会受到《禁止对朝鲜传单法》的处罚。她表示：“虽然（韩国政府）事后表示在第三国的活动是例外，但第三国到底指的是什么呢？中国和俄罗斯已经是进行朝鲜人权活动的危险地方”“事态发展到这种地步，文在寅总统负有责任。” 对于向朝鲜散发传单的效果，索尔提解释道：“在边境地区有很多‘脱北’事例，特别是边境地区的执勤军人接连越境来到了韩国，这意味着他们认识到现实，传单对于决定‘脱北’具有一定的效果。”她说：“朝鲜政权如此顽强地阻止对朝传单也是因为这个原因。”就目前朝鲜内部状况，她强调：“朝鲜很有可能像金正恩也警告的那样发生大规模饥荒。太令人担心和难过了。在能够正常监督的条件下，粮食和疫苗供给等人道主义援助应该尽快实现。” 索尔提上周作为证人出席了美国国会下属“汤姆·兰托斯人权委员会”举行的《禁止对朝传单法》听证会。她手拿装有大米的塑料瓶和装有韩国电视剧的USB存储器、传单等说：“这不是威胁，金正恩才是威胁。”

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