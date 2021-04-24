战胜心理创伤的人们的秘诀是？. April. 24, 2021 07:13. by 金哉希 jetti@donga.com. 作者在3岁时从下行的自动扶梯最高处第一次感到恐惧。他只是把一只脚放在台阶上，却担心自己会突然掉下去，陷入了恐慌之中。之后，他把一只脚放在扶梯上，另一只脚搁在地上，身体变得僵硬，最终滚到了下面。在自动扶梯上的恐惧感在其他场所和时间也重现。之后接连发生的交通事故还留下了驾驶创伤。轮胎失去抓地力的刹那感觉让他重新回忆起了事故当时的痛苦。 这本书生动地展现了作为纪实文学作家的作者正面对抗自己的心理创伤(心理阴影)并克服痛苦的样子。在此过程中，作者详细分析了恐惧对我们的身体和心灵产生的影响。 他对抗日常恐惧的契机是母亲的去世。从小就怀着担心失去母亲的茫然恐惧生活的他在旅行途中看到因脑溢血而死亡的母亲后，受到了很大的冲击。这时，他明白了外婆的突然去世给母亲的人生留下了无法磨灭的伤痕，这给自己也带来了恐惧感。之后他开始探索恐惧的根源。 为了摆脱失去母亲的悲伤，作者通过神经科学、医学、心理学、文学等研究分析了多种恐惧的实质。书中指出了从公元前400年左右希波克拉底认为恐惧症的原因是黑胆汁质开始，中世纪、近代等各时代是如何看待恐怖和害怕的根源的。 在探索恐惧的根源上更进一步，征服恐惧的挑战也很有趣。小时候在自动扶梯发生坠落事故后，为了战胜跟随他的恐高症，他挑战跳伞和攀岩。为了克服交通事故带来的心理创伤，他积极进行医学治疗。学习抱着恐惧生活的方法的真实经验，会给所有心怀恐惧的人带来不少安慰。

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