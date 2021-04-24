本月流向中国的汇款激增950%，“泡菜溢价外汇交易盛行”. April. 24, 2021 07:13. by 申智焕记者 jhshin93@donga.com. 金融委员长殷成洙对虚拟货币市场进行口头警告后，国内市场的虚拟货币价格比国际行情下跌得更多，因此“泡菜溢价”(Kimchi Premium•国内虚拟货币以高于海外的价格交易的现象)也有所减少。 据虚拟货币行情比较网站“Cry Price”透露，以23日下午5时为准，在国内虚拟货币交易所UPBIT上，比特币以比全球交易所Binance高出4.24%的价格成交。与前一天的22日下午6时为准，两家交易所的比特币市价差(7.59%)相比，减少了3个百分点以上。随着在韩国国内形成高价的比特币价格比海外交易所还要下跌，泡菜溢价减少了。 据调查，随着“泡菜溢价”的增大，被怀疑是瞄准中国和韩国虚拟货币行情差异的套利交易(外汇交易)的海外汇款也急剧增加。据“国民力量”成一钟议员从金融监督院收到的资料显示，KB国民、新韩、韩亚、友利、NH农协等5大上市银行的非居民、外国人等从本月1日到13日为止汇往中国的金额为9759.7万美元。这比去年的月均汇款额929.3万美元增加了950%。短短13天内，这一数字增至去年一个月平均水平的10倍。金融界相关人士表示：“流向中国的汇款额非正常激增的现状，除了虚拟货币的套利交易以外，解释不通”，“只要泡菜溢价哪怕存在1%至2%，这种尝试就很有可能不断进行。”

한국어