出席者至少接受3次新冠病毒检查，“无口罩”奥斯卡颁奖典礼即将举行. April. 23, 2021 07:29. by 金哉希 jetti@donga.com. “无口罩”“轮流入场”“像电影一样的颁奖典礼”。 25日(当地时间)举行的第93届美国奥斯卡颁奖典礼即将举行之际，正在公开具体的进行方式。由于担心新型冠状病毒肺炎(COVID-19)疫情扩散，从去年开始主要电影节颁奖典礼以线上形式举行或大幅减少出席人员。此次奥斯卡颁奖典礼将在线下举行，因此出席人数和颁奖方式备受关注。 最引人注目的是出席者不戴口罩。今年2月至4月举行的金球奖颁奖典礼、美国演员工会奖、导演工会奖、制片人工会奖、英国奥斯卡奖只有获奖者参加。获奖者通过视频连线发表感想，无需戴口罩。自新冠肺炎疫情以后，在主要电影节中，奥斯卡金像奖首次允许全体候选人和颁奖嘉宾出席现场。但是对于全体出席者采取了“不戴口罩”的方式。美国演艺媒体《Variety》报道说：“此次奥斯卡颁奖典礼分为电视和电影制作两个部门，参加者无需戴口罩。”只是中间广告等参演人员的样子在不被摄像机镜头拍到的时候要戴口罩。 也有人预测，无口罩在奥斯卡颁奖典礼演绎方面可能会占据重要部分。担任颁奖典礼共同制作人的史蒂芬•索德伯格导演执导了内容为因不明病毒导致世界陷入混乱的电影《传染病》(2011年)。该片在新冠肺炎疫情爆发之后，在观众中引起了预测未来的反应，受到了很大的关注。10年前，他曾在自己的电影里讲述过围绕保持社交距离、病毒起源的阴谋论，因此对反映新冠病毒时局的演出期待很高。索德伯格导演在与颁奖典礼出席者举行的在线会议上表示：“口罩在此次颁奖典礼上发挥着重要作用。虽然听起来非常神秘，但这个主题在颁奖典礼旁白中是核心。” 新冠病毒改变的不只是颁奖典礼的运营方式。被点名的演员登上舞台发表感想的形式也有一定的变化。索德伯格导演说：“除了演员和他们之外，我们都在试图打破壁垒存在于我们所有人中间的神话。”他吐露了2001年凭借电影《变形金刚》获得奥斯卡最佳导演奖时，没有想到这一点而喝醉的轶事，并解释说，“今年的候选人和获奖者将讲述个人的故事。” 虽然不戴口罩，但取而代之的是将限制聚集在颁奖典礼现场的人数。能聚集到举行奥斯卡颁奖典礼的美国洛杉矶联合车站和杜比剧院的人员最多有170人。参加者都有出入及退场时间，并分组入场。防疫工作也要彻底进行。在入场之前，与会者至少要接受3次新冠病毒检查。采访团也将最小化。红地毯上只有3名摄影记者，采访团和出席人员要保持约2米的间隔。

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