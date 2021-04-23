日军慰安妇问题，一开始就要通过外交途径解决. April. 23, 2021 07:30. . 韩国法院21日驳回了日军“慰安妇”受害者针对日本政府提出的损害赔偿请求诉讼。这与3个月前只有诉讼主体不同的其他案件中做出的赔偿判决截然相反。此次决定特别要求通过外交途径解决慰安妇问题，令今后韩日之间的外交努力备受关注。韩国政府克制发表具体言论，表现出慎重的态度。日本政府表示，“这是妥当的判决”，要求韩国作出转变方向的提议。 此次决定的核心是认为慰安妇问题不是司法判断的问题，而是政府间外交的问题。法院表示：“‘慰安妇’受害问题应通过外交交涉、而不是诉讼解决。”这是根据国际惯例法中的“国家豁免”原则做出的决定。国际惯例法规定，一个国家的法院不能将其他国家作为诉讼当事人进行审判。虽然在短短3个月时间里发生180度大转变的法院的判断确实有些混乱，但这可能会成为恢复此前一直被搁置的外交努力的契机。 近来，韩日关系仍未能摆脱自邦交正常化以来的最坏状态。文在寅政府实际上否定了前任政府的韩日慰安妇协议，解散了和解治愈基金会。另外，大法院承认日本企业对强制征用受害者的赔偿责任，而日本采取了限制出口的措施，而韩国则以“结束军事信息保护协定”这张牌来对抗。此后，韩日之间的沟通虽然间歇性地持续，但在没有取得成果的情况下，随着3个月前对日本政府下达赔偿判决，外交努力实际上已经中断。 今年以来，韩国政府再次强调韩日慰安妇协议是“正式协议”。法院也表示，此次韩日协议“具备外交条件”。韩国政府应该立足于该协议，首先采取救助受害者的措施，同时通过同日本方面的多方面沟通制定具体的解决方法。日本政府也一样。韩日矛盾的根源在于试图否定“羞耻的过去”的日本错误的历史认识。如果继续坚持现有的高压态度，两国关系的改善将会遥遥无期。

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