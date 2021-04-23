尤米•霍根：“虽然很想帮助韩国，但美国的疫苗管理由联邦政府负责”. April. 23, 2021 07:30. by 华盛顿=李政恩 常驻记者 lightee@donga.com. 美国马里兰州州长拉里•霍根(65岁)的夫人尤米•霍根女士(62岁•Yumi Hogan))就确保韩国的新型冠状病毒肺炎(COVID-19)疫苗问题表示：“能做的，我会和丈夫一起竭尽全力。” 21日(当地时间)，尤米女士在马里兰州安纳波利斯的州长官邸举行的与驻华盛顿记者的座谈会上表示，“非常想帮助韩国，但美国的疫苗管理由联邦政府负责。”虽然生产疫苗的制药企业强生的公司在马里兰，但是目前不能向不是联邦政府的州政府销售疫苗。据说，在白宫控制的情况下，即使联系疫苗公司，也不会得到回复。尤米女士透露了自己和霍根州长都接到了韩国驻美大使李秀赫的要求电话，并表示，“据我所知，韩国也在为确保疫苗而努力。” 去年4月新冠肺炎疫情扩散时，马里兰州空运了可以在韩国进行50万次检查的诊断设备。在其他州因诊断设备不足问题而陷入苦战时，以“韩国女婿”霍根州长和韩国的缘分为基础，先发制人成功确保的事例备受关注。 当天的座谈会是美国首位韩裔州长夫人尤米女士为强调应对最近出现的憎恨亚裔犯罪的必要性而举行的。她强调说：“歧视不是一天两天的事，这是包括我的女儿和女婿在内的很多人目前正面临的问题”，“为了解决在我们这一代不会结束的这个问题，现在不仅是韩人同胞，所有亚裔都应当一起发声”。 她还介绍了马里兰州成立以韩裔前马里兰联邦检察长罗伯特•许为负责人的“憎恨亚裔犯罪应对特别工作组(TF)”并展开活动的事实。 尤米女士介绍了自己介绍韩国料理并上传到YouTube上的“Yumi Cooks”频道，她表示：“宣传韩国料理、韩服、跆拳道、泡菜等韩国文化也是为了应对(种族主义)而所做的努力。”她补充说：“美国是移民者的国家”，“应该理解文化的多样性，相互尊重和支持，团结一心，超越相互间的差异，朝着使国家更加强大的方向前进。”她说：“我认为，美国的未来取决于包括韩国人在内的少数派。” 尤米女士预测，如果新冠病毒全球性大流行结束后经济复苏，憎恨亚裔的问题将逐渐平息，并反复叮嘱道：“到那时为止，为了继续守护安全，大家应该齐心协力。”

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