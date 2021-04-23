比特币代表性乐观论者也表示“价格可能会在短期内暴跌50%”. April. 23, 2021 07:30. by 兪載東 jarrett@donga.com. 最近一直有观点认为，持续急剧上涨的虚拟货币价格迟早会得到调整。被分类为虚拟货币乐观论者的古根海姆(CIO)全球首席投资官斯科特•米纳德当地时间21日在美国CNBC电视台节目中表示：“考虑到比特币在短时间内表现出的巨大动向，出现了相当大的泡沫”，“我认为比特币价格会有相当大的调整。” 米纳德CIO补充说：“我认为比特币的价格可能会跌至每枚2万~3万美元(约2200万~3300万韩元)的水平”，“这种情况下将下跌50%。” 但他同时表示：“我们曾经历过这种下跌趋势”，“我认为这是走向长期强势市场而必经的正常进化过程的一部分。”其宗旨是，为了进一步上升，需要进行短期调整。他认为，从中长期来看，比特币价格每枚将达40万至60万美元。 还有人诊断说，比特币的价格正式进入熊市。Marketwatch引用金融投资公司Bespoke的报告书分析说，比特币自2014年以来首次下降到50日移动平均线以下。投资专家认为移动平均线(moving average line)是区分强势市场和弱势市场的标尺。DeltaExchange首席执行官(CEO)范卡兹•巴拉尼预测说：“考虑到这一点，比特币的价格有可能降至4万美元左右的水平。” 比特币价格在1年前还低于1万美元，但从去年秋天开始不断上升，最近已逼近每枚6.5万美元，现在稍有回落，为5.3万美元水平。 面对每天数千美元左右的跳板行情，各国政府和中央银行连日来陆续发出警告信息。美国联邦储备委员会(Fed•美联储)主席杰罗姆•鲍威尔上周表示：“虚拟货币是投机手段，不能被用作结算手段。”韩国银行总裁李柱烈也在15日的记者见面会上指出：“数字货币资产很难计算出合理的价格，价格变动性也很大”，“其他国家也持担忧的态度。”

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