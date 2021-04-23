拜登称“疫苗没有富余”，希望趋于渺茫的“韩美互换协议”. April. 23, 2021 07:30. by 华盛顿=常驻记者 李政恩、权五赫记者 lightee@donga.com. 美国总统拜登当地时间21日表示：“美国拥有的新冠疫苗，还没有多到可以送给其他国家的程度，将集中用于美国国内接种。”有分析认为，目前疫苗短缺的韩国政府要求美国签署“疫苗互换协议”的消息传出后仅过一天，拜登实际上就拒绝了这一要求。 拜登当天在白宫发表演讲介绍新冠疫苗接种成果时，就共享海外疫苗的问题回答说：“我确信我们可以帮助包括中美国家在内的其他国家，但目前还没有可以给人的足够数量的疫苗。”他还说：“我们必须确保即使送人疫苗也是安全的。” 美国国务院发言人内德•普赖斯在21日举行的新闻发布会上就美国政府是否正在慎重考虑韩国提出的签署疫苗互换协议的问题表示：“就这个问题，我不会谈及韩国和其他国家之间的非公开外交对话。但我想说的是，（美国）正在国内努力接种疫苗。我们把重点放在这一点上，对美国人有这样做的特殊义务。” 有分析称，拜登政府实际上拒绝韩国签署疫苗互换协议的背景，除疫苗供需问题外，还有对外交安全状况的判断。就是说，美国此举是为了对不参与旨在牵制中国而构建的“四国集团（美国、日本、澳大利亚、印度安全磋商机制）”的韩国施压或“驯服”。日本首相菅义伟在与拜登总统举行白宫首脑会谈的第二天（17日），从辉瑞公司首席执行官阿尔伯特•布雷拉那里得到了追加提供5000万份疫苗的承诺。 对此，青瓦台有关人士22日表示：“拜登总统的发言是以本国国民为对象的。考虑的是新冠疫情严重的美国国内状况。”青瓦台另一名有关人士表示：“除了签署疫苗互换协议以外，目前还在通过各种途径努力确保疫苗。” 韩国专家们指出，由于新冠疫情再次扩散和疫苗供给上存在很多变数，因此应该制定出可以动员的所有方案。例如，即使支付更多的钱，也要提前引入疫苗，或从已经确保大量疫苗且接种率较高的以色列等国应该引进剩余的疫苗。

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