大谷翔平出道8年之后达成日、美总计100个本垒打. April. 23, 2021 07:30. by 姜东雄记者 leper@donga.com. 美国职业棒球大联盟(MLB)“二刀流”大谷翔平(27岁•洛杉矶天使队)出道8年之后轰出了个人职业生涯第100个本垒打。 22日，大谷翔平在美国加利福尼亚州安纳海姆天使体育场举行的与得克萨斯骑警队的主场比赛中，作为2号击球手兼指定击球手出场，取得了3次有效击球、1个安打(1个本垒打)、1打点、1个四坏球上垒的成绩。大谷翔平在球队1比0领先的第3局下半局，在第二个击球位上击中对方首发投手迈克•波蒂内维奇投出的时速134公里的滑行曲线球，制造出了越过中间围墙的1分本垒打。 虽然球队以4比7告负，但当天击出的本垒打对大谷来说意义重大。因为这是他MLB的第52个本垒打(2021赛季第5个本垒打)，也是个人职业生涯第100个本垒打。大谷翔平自2013年在日本职业棒球(NPB)火腿战士队出道后，同年7月击出了首记本垒打，之后在来到美国之前共击出了48个本垒打。也就是说，他在进入职业球队8年后击出了100个本垒打。 大谷翔平在赛后表示，“今天能打中一个球真是万幸”，“在100个本垒打中，在日本和美国赛场首次打出的两个本垒打，给我留下了最深刻的印象。” 包括当天的比赛在内，大谷翔平在本赛季的15场比赛中取得了58次有效击球、18个安打(5个本垒打)，表现出了击球率0.310的顶级打击感。作为投手，他在两场比赛中首发出场，在8又3分之2局内取得3个被安打、14个脱三振、失1分的成绩，平均责任失分1.04。

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