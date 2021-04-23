普京就呼吁释放纳瓦利内的示威警告：“不要越过红线”. April. 23, 2021 07:30. by 金潤鍾 zozo@donga.com. 俄罗斯全境21日爆发了敦促释放反对派领导人、前俄罗斯进步党党首纳瓦利内（45岁）的大规模示威。同一天，俄罗斯总统普京发表国情咨文，针对支持纳瓦利内的西方国家警告说：“不要越过红线。”普京政权仅在当天就逮捕了1000多名示威者，表明了不释放纳瓦利内的意向。 当天，在莫斯科、圣彼得堡等俄罗斯主要城市，市民们聚集在一起高喊“释放纳瓦利内”，并谴责了普京。代替被关在监狱里的丈夫主导反政府示威等的纳瓦利内的同岁妻子尤利亚的支持者也很多。示威群众高呼“（给纳瓦利内）自由”、“普京是小偷”等口号行进。 《莫斯科时报》报道说，在部分示威者向克里姆林宫行进的过程中，与警方发生冲突，导致20人被捕，当天在全国有1000多人被捕。当天，由纳瓦利内领导的反腐败基金会的律师柳宝皮•索波尔、纳瓦利内的秘书基拉•雅米什等亲信也相继被捕。 据塔斯社等媒体报道，普京当天表示：“希望谁也不要在同俄罗斯的关系中越过‘红线’。助长对俄罗斯挑衅的这些人将会后悔。”他特别指出，“西方毫无理由地攻击俄罗斯成为新的运动项目”，矛头直指配合美国推进制裁俄罗斯的欧盟主要国家。 特别是，普京将这种动向比喻为小说《丛林书》中出现的老虎和奉承老虎的狼，并辛辣地讽刺说，“为了讨好主人（美国）而狂嚎”。在此之前，美国大举驱逐俄罗斯外交官后，捷克、乌克兰等东欧国家也采取了类似的驱逐措施。分析认为，普京的讲话是对这些国家的抨击。 捷克17日谴责称，2014年10月在东南部布勒贝蒂齐弹药仓库发生的爆炸事件导致2人死亡，是俄罗斯情报当局制造的恐怖事件，并驱逐了18名俄罗斯驻本国外交官。据悉，当时在仓库内存有捷克要向乌克兰军队提供的武器。有分析说，同年3月强行吞并曾是乌克兰领土的克里米亚半岛，并受到包括乌克兰在内的国际社会的强烈谴责的俄罗斯担心乌克兰军队加强战斗力，炸毁了该仓库。 据悉，普京政权虎视眈眈地窥伺着向亲俄倾向强烈的乌克兰东部顿巴斯地区投入俄军的机会。英国广播公司报道说，顿巴斯附近部署了超过吞并克里米亚半岛时期的12万名俄罗斯兵力。在克里米亚半岛附近海域也部署了多艘俄罗斯军舰。《华尔街日报》 20日报道了在克里米亚半岛机场部署俄罗斯“苏-30”战斗机的卫星照片。对此，美国也在讨论为防止俄罗斯侵略、向乌克兰支援武器的方案。政治媒体《政客》报道说：“乌克兰要求美国支援包括反坦克导弹、‘爱国者’对空导弹系统等在内的大量武器。如果俄罗斯进攻，美国将迅速向乌克兰提供武器。”

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