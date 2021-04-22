一年消灭35万个工作岗位的最低工资制，而劳动界还在要求上涨. April. 22, 2021 07:26. . 决定明年最低工资的最低工资委员会前天召开了第一次全体会议，开始了审议。民主劳总要求将今年为8720韩元的每小时最低工资上调到1万韩元以上。相反，经营界则考虑到因新冠疫情而遭受痛苦的私营业者和中小企业，主张予以冻结。往年双方也有不少意见分歧，但今年由于双方意见分歧太大，预计很难达成妥协。 执政初期，承诺“到2020年为止最低工资1万韩元”的文在寅政府初期，最低工资急剧上升。2018年（16.4%）和2019年（10.9%）两年时间里上升了29.1%。上调最低工资的政府主张，如果提高工资，促进消费，企业投资就会增加，增长率也会提高，但结果却是平民的工作岗位减少和私营业没落。由于工作岗位冲击不断扩大，最低工资委员会去年和今年踩下刹车，分别上调2.9%和1.5%，但劳动界要求在现政府最后一年的明年履行“1万韩元承诺”，上调14.7%。 只要员工好好工作，雇主赚钱，工资自然会提高。最近在信息技术企业、游戏企业中，正在发生这样的事情。问题是，销售和利润在原地踏步，只要工资上涨，雇主就会从裁员做起。韩国劳动经济学会最近推算，仅在最低工资上涨16.4%的2018年，最多就有34.7万个工作岗位消失。 截至上月，“有员工的个体户”人数连续28个月减少，而没有职员的“单干社长”却连续26个月增加，这是因为想要减少工资负担的个体户越来越多。随着人工费负担增加，便利店、咖啡店老板们只招聘“14.5小时打工人”。这是为了减少向每周工作15小时以上的职员多支付一天工资的“休假津贴”。去年15.6%的工人拿到的工资低于最低工资，并不是因为“缺德业主”增加，而是因为承担不起最低工资的雇主增加。 特别是在连经济复苏的时间都很难预测的时候，提高最低工资将把社会弱势群体赶出雇用市场，只有大企业和国有企业职员的待遇得到改善，从而加剧“工资两极化”。现在最重要的不是提高最低工资，而是灵活地改变连行业、地区差异都不承认的僵硬的最低工资制度，创造出更多的工作岗位。

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