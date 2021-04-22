新时代的肖像. April. 22, 2021 07:26. . “我必须画你! 一定要画你！”1926年的某一天，奥托·迪克斯走近走在柏林市街头的一名女性，不由分说地说出了这样的话。女性的名字是西尔维娅·冯·哈尔登。她是一名32岁的德国新闻记者和诗人。当时备受瞩目的画家迪克斯为何如此执意要画她呢？ 狄克斯是试图客观而真实地描写战后德国社会的疯狂和混乱以及腐败的政治现实的画家。战争对他的生活和艺术产生了很大的影响。他曾参加第一次世界大战，多次跨过死亡的门槛，把在战场上看到的凄惨场面作为绘画的重要主题。刚开始作为肖像画画家声名远扬，但他以残疾的参战勇士、街头妓女和各种知识分子作为模特。 其中以这张画新闻记者的肖像画最为著名。柏林的咖啡厅一角，圆桌前，哈尔登像男人一样留着短发，搭着腿坐着抽烟。黑格红裙是一点也不显身材的圆筒形。单眼镜、吸烟、因尼古丁变色的黄色牙齿和手指间的污迹等，通常是象征男性的装置。实际上，她和其他男性一样喜欢喝酒和抽烟，而且没有时间注意自己的外表，忙于写文章，甚至还得了近视。对结婚也毫不关心。虽然职业是记者，但桌子上没有一个笔记本，只有酒杯、香烟和火柴。失去焦点的深眼窝和深暗的化妆和皱眉的表情，暗示着人生的疲惫和黑暗的政治状况。 “你的一切都代表这个时代。”这是狄克斯建议请她当模特时所说的话。抛弃传统女性形象的所有习惯的哈尔登，是战后德国社会新出现的雄心勃勃的新女性，也是代表黑暗中变化的新时代的人像。

한국어