尹汝贞在奥斯卡最佳女配角预测投票中以压倒性的优势排名第一. April. 22, 2021 07:26. by 金哉希 jetti@donga.com. 凭借电影《水芹菜/Minari》获得第93届奥斯卡颁奖典礼最佳女配角奖提名的尹汝贞(74岁•照片)在获奖预测投票中以压倒性的优势获得了第一名。 根据预测美国好莱坞颁奖典礼结果的网站“GoldDerby”显示，尹汝贞从专家、编辑和普通会员那里获得了最多的4640票，排名第一。这是以21日下午4点半(韩国时间)为基准的。紧随其后的是《波拉特2》的玛丽亚•巴卡洛娃(580票)、《乡下人的悲歌》的格伦•克洛斯(415票)、《困在时间里的父亲》的奥利维亚•科尔曼(170票)、《Mank》的阿曼达•塞弗里德(191票)等。 此次投票是△专家 △GoldDerby编辑 △准确预测去年奥斯卡奖结果的“TOP24”会员 △过去两年间奥斯卡奖预测准确度较高的“明星24” △普通会员的选票合计而成的。尹汝贞获得了27名专家中的24名、11名GoldDerby编辑、TOP24全体会员、明星24全体会员的投票。在27名专家中，其余3人投给了克洛斯。 《水芹菜》包括最佳女配角奖在内，入围了最佳影片奖、最佳导演奖、最佳男主角奖(史蒂文•元)、最佳剧本奖、最佳音乐奖等共6个部门的提名名单。在预测结果中，李•以萨克•郑导演继《无依之地/Nomadland》的导演克洛伊•赵之后，排在最佳导演奖第二位。在最佳影片、最佳剧本、最佳音乐奖领域则分别名列第三。史蒂文•元在最佳男主角奖中排名第4位。

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