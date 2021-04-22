朴亨埈呼吁“赦免两位前总统”，文在寅表示“需要达成国民共识”. April. 22, 2021 07:27. by 朴孝穆记者 tree624@donga.com. 韩国总统文在寅21日就赦免前总统李明博和朴槿惠一事表示：“不能不考虑国民的共识，应该发挥有助于国民团结的作用。”继在1月的新年记者会上表示“没有国民共识的赦免为时尚早”之后，他仍然表明了保留立场。 据青瓦台一名高层相关人士透露，文在寅当天邀请首尔市市长吴世勋和釜山市市长朴亨埈到青瓦台共进午餐。他在座谈会上表示：“两位前总统被关押在狱是令人心痛的事情，两位总统都年事已高，健康状况也不好，对此感到很遗憾。”当天的午餐是由文在寅提议并举行的，文在寅只邀请在野党人士尚属首次。 当天，朴亨埈提出了赦免论。他表示：“我将说不太舒服的话。前总统可以说是最高市民，却是那种样子，我感到非常心痛。就像今天邀请我们两人一样，恳求能够提高大团结程度。”青瓦台高层相关人士解释说：“似乎不是（对赦免）表示同意或拒绝，总统一直节制使用赦免权，所以这个问题也是那样看待的。” 另外，关于疫苗接种问题，文在寅表示：“总体上认为11月可以实现集体免疫，在上半年会有1200万人+α的人不出问题地接种疫苗，与供给不稳定相比，不能及时快速接种我们所拥有的疫苗更有问题。现在是疾病管理厅决定数量并向地方自治团体通报的方式，所以速度很慢，接下来想采取由地方自治团体自律地进行选择、由防疫当局提供剂量的方式。” 对于吴世勋就2032年首尔和平壤共同举办奥运会问及“有报道说澳大利亚更有希望，是不是应该放弃？”，文在寅答道：“现在放弃还为时过早，如果朝鲜最终不参加此次东京奥运会，那么事实上（共同举办）是困难的，但到目前为止，还是根据朝鲜的最终选择做出判断比较好。”他还表示：“（预定于下月下旬举行的）韩美首脑会谈可能会为同朝鲜对话创造契机。”

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