六成的韩国青少年表示：“不需要结婚和生育”. April. 22, 2021 07:27. by 金素英记者 ksy@donga.com. 家住首尔芦原区的高三学生朴某最近看到未婚的30多岁的表姐自由生活的样子，产生了“我也想一个人生活”的想法。朴某说：“比起结婚组建家庭，一个人养猫、享受兴趣生活的生活似乎更幸福。”家住京畿道九里市的初三学生洪某对结婚有梦想，但对生孩子并不感兴趣。洪某说：“一想到为了抚养我而辞去幼儿园教师工作的母亲，我就不打算抚养孩子了。” 据调查，每10名韩国青少年中就有6人认为不需要结婚和生育。成年人的“非婚”和“非生育”意识正在向青少年扩散。女性家族部21日发表了上述内容的《2020青少年综合实况调查结果》。 对结婚和生育的认识调查是以14~25岁为对象进行的。对于“一定要结婚”的项目，回答“完全不是”或“不是”的青少年占全体的60.9%。这比2017年的调查(49%)增加了10个百分点以上。女性青少年中认为不需要结婚的比率为65.1%，高于男性青少年(57.1%)。从年龄来看，14~19岁的56.6%和20~25岁的64%回答“不需要结婚”。 对生育的否定认识也在增加。对于“即使结婚也不一定非要生孩子”的项目，回答“非常那样”和“是那样的”的比率占全体的60.3%。与3年前的调查(46.1%)相比，增加了14%以上。此次调查从去年11月到今年2月进行。根据《青少年基本法》，符合青少年的7170名10岁~25岁人群为调查对象。女性家族部每三年进行一次这种调查。 对于此次调查结果，很多人表示担忧。韩国家庭部副部长金庆善(音)表示：“我们非常重视青少年结婚和生育的意愿逐渐下降的问题。”进行调查的韩国青少年政策研究院高级研究委员金基宪解释说：“去年受新型冠状病毒肺炎(COVID-19)的影响，结婚和生育的前提条件就业、独立于父母的条件等未能形成，因此负面认识扩大。”政府认为，男性和女性之间的“性别矛盾”演变成对异性的敌对情绪，这也对结果产生了影响。 有意见认为，韩国社会不仅要积极包容由父母和子女组成的传统家庭形态，还要积极包容同居和婚外生育等新形式的“家庭”，这样才能增加结婚和生育。首尔女子大学社会福利学教授郑在勋表示：“国内低生育政策是以登记结婚的夫妇为主制定的”，“有必要像法国或瑞典等海外国家一样，增加对同居家庭、婚外生育家庭等多种家庭的支援。”

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