对柳贤振来说异常残忍的第4局，遭遇波士顿红袜队完全打击. April. 22, 2021 07:27. by 姜泓求 windup@donga.com. 无法逾越击球率排名第一球队的“火棒”。 美国职业棒球大联盟(MLB)多伦多蓝鸟队的柳贤振(34岁)遭遇了本赛季个人第2场失利。21日，在美国马萨诸塞州波士顿芬威公园球场举行的与波士顿红袜队的客场比赛中，他首发出场，在5局内取得了8个被安打、2个脱三振、4失分的成绩。多伦多队最终以2比4告负，陷入了3连败的境地。 波士顿红袜队当天为了进攻左手投手柳贤振，将9名首发阵容全部安排为右打者。柳贤振在第2局下半局无人出局2垒有人、第3局下半局无人出局1垒有人等情况下接连送走对方的先发击球手，展现出了卓越的危机管理能力，直到第3局为止都没有失分。 但是多伦多队在1比0领先的第4局却遇到了难关。柳贤振被克里斯蒂安•阿罗约和JD•马丁内兹连续击出安打，面临无人出局1、2垒有人的危机，被在之前的击球位上击出2垒打的桑德尔•博哈尔茨击出了越过左侧中间围墙的飞行距离为124米的3分本垒打。在被本垒打之后，他又被冈萨雷斯击出2垒打，被达比•戴尔贝克击出3垒打，再失1分。波士顿红袜队仅在第4局就在柳贤振身上取得了完全打击，显示出了球队击球率排名第1位(0.287)的强大火力。本场比赛之后柳贤振的赛季平均责任失分从1.89上升到了3.00。 特别是，由于低球速，比赛运营遇到了困难。柳贤振当天的快速球的最高球速为91.4英里(约147公里)，平均球速也只有88.7英里(约143公里)。MLB.com表示：“柳贤振的直球球速下降是问题的信号。不是强速球投手的柳贤振在投出时速90英里(约145公里)的球时，会取得好成绩。”比赛结束后，柳贤振就被本垒打表示，“本想投低一点的，但比想象中要高，所以好像有点模棱两可。在边角投得很好，我认为对方击球手的击球很好。”另外，对方首发投手爱德华多•罗德里格斯在6局内投出6个脱三振、3个被安打、2失分的好投，取得了本赛季第3场胜利。 时隔5场比赛再次首发上场的圣地亚哥教士队的金河成(26岁)击出了安打。 在与密尔沃基酿酒人队的主场比赛中，作为7号击球手兼3垒手出场的金河成取得了3次有效击球、1支安打、1个三振出局、身体被击中的一个球。最终，密尔沃基队以6比0获胜。

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