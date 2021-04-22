韩国进入“世界经济前10名”. April. 22, 2021 07:27. by 赵维拉记者 jyr0101@donga.com. 去年新型冠状病毒肺炎(COVID-19)全球性大流行后，韩国被新列入世界十大经济大国名单。未能很好控制新冠病毒扩散的巴西和印度排名下降。 20日(当地时间)，美国经济专门媒体CNBC援引国际货币基金组织(IMF)的资料报道说，去年世界10大经济大国中没有巴西，韩国新加入其中。CNBC表示，将IMF世界经济展望数据库中提供的各国名义国内生产总值(GDP)换算成美元并进行了比较。 据CNBC报道，韩国去年的GDP为1.6310万亿美元(约1823万亿韩元)，预计到2026年，韩国将成为世界十大经济大国。由于防疫成功和半导体出口增加，在疫情全球性大流行的情况下，韩国的GDP同比只减少了1%。IMF预测，韩国经济今年将增长3.6%。 巴西从2019年的第10位跌至去年的第12位。 巴西新冠病毒肺炎累计确诊患者超过1400万人，居世界第3位，累计死亡约38万人，居世界第2位。CNBC指出，在严重的新冠病毒扩散趋势下，博索纳罗总统无视新冠病毒的危险性，没有进行封锁，导致经济损失增大。巴西GDP去年减少了4.1%。 印度从2019年的第5位跌至去年的第6位。印度新冠病毒肺炎累计确诊患者1562万多人，居世界第二位。英国是世界上最早开始接种新冠肺炎疫苗的国家，去年超越印度上升到第5位。美国、中国、日本、德国在2019年和2020年均保持了1~4位。

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