文在寅政府对日本核污染水排放的应对忽左忽右……只会助长混乱和不安. April. 21, 2021 07:24. . 韩国外交部长郑义溶前天在国会对政府质询中就日本决定把福岛第一核电站核污染水排放海洋一事表示：“如果按照符合国际原子能机构标准的程序进行处理，就没有必要坚决反对。”他还向日本政府提出了提出并享科学根据、事先协商、韩国专家参与国际原子能机构验证过程的三项要求。因此引发“有条件地接受核污染水排放”的争议后，他昨天再次又说：“强调我们坚决反对（排放）。” 郑义溶之前表示的“有条件地接受”发言，是指以科学根据为基础，对排污问题采取相应的措施。特别是，核污染水的处理应该符合国际标准，而且邻国韩国也应该参与验证过程，这是理所当然的要求。但在产生“有条件地接受”争议后，他又提出“坚决反对”，提高了对日施压力度。现在已经无法知道哪一个才是他的真正意图。 此前，外交部在“污染水排放决定是日本主权问题”的原则下，一直要求透明地公开信息并进行事先协商。但在日本政府13日决定排放后，韩国政府明确表示：“这是绝对不能容忍的措施。”文在寅总统14日在接受日本驻韩大使相星孝一递交国书仪式后举行的谈话中破例表示“非常担心”，并指示研究向国际海洋法法庭提起诉讼。但在5天后，郑义溶提出了有条件地接受日本排放核污染水。到这种程度，甚至令人怀疑政府内部是否存在协调一致的方针。这不能不说是使本应共同应对的有关国家也陷入混乱的不成熟外交。 日本的排污问题与国民健康息息相关，因此政府有必要采取强有力的一贯应对措施。只有这样，美国和国际原子能机构等国际社会才能倾听韩国的立场。政府有必要就污染水问题表明经密切协调的立场。应该通过这种方式，减少国内的混乱和不安，以国际社会为对象展开有说服力的外交。

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