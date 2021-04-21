痛苦的所有权. April. 21, 2021 07:24. . 痛苦只属于遭受痛苦的人。虽然可以感同身受，但那种痛苦并不是自己的。痛苦中也有某种所有权。这就是在别人的痛苦面前，我们要无限谦虚的理由。 美国学者马克·拉姆塞耶在2020年发表了题为《太平洋战争中的性合同》的论文。他的问题在于，他不仅没有谦虚地面对他人的痛苦，而且也不具备同感的能力。他将韩国人“慰安妇”的行为概括为“合同卖淫”，把“痛苦中的他人”推入更深的痛苦。 他的面貌酷似日帝强占时期随心所欲地歪曲韩国历史的日本殖民史学家。而为堂郑寅普的《正诬论》则赤裸裸地刻画了殖民史学家的行为。他们断定韩半岛的北部遭受了中国的殖民统治。这是以平壤附近出土的遗物为根据提出的理论。但是按照卫为堂的说法，那是伪造文物的结果。为了达到目标，他们毫不犹豫地进行了“隐瞒、窜改、更换”。推向的是事先的定论。为何如此？其目的在于，展开“中国统治韩半岛北方，日本统治南方”的逻辑，撕裂韩民族的历史，使自己的殖民主义正当化。为堂的“正诬论”就是纠正（正）谎言(诬）的文章。 拉姆赛耶像极了诸多不关心对错的殖民史学家。从参照符合自己口味的文章开始，到事先定下结论，再去理论的做法都很相似。讽刺性的事实是，他不是日本人，而是获得日本政府勋章（旭日中绶章）的美国人。也许，他所拥有的最大的问题是，在拥护道德破产的日本殖民主义的过程中，失去了对受害女性痛苦的谦虚。任何人都没有在他人的痛苦面前变得傲慢的权利。

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