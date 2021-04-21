面对ML排名第一的“火棒”波士顿红袜队，今天柳贤振能否压制对手？. April. 21, 2021 07:24. by 姜泓求 windup@donga.com. 这次是红袜子。 美国职业棒球大联盟(MLB)多伦多蓝鸟队所在的柳贤振(34岁)将以传统豪门波士顿红袜队为对象追求连胜的步伐。21日上午8点10分(韩国时间)，在美国波士顿芬威公园体育场举行的与波士顿红袜队的客场比赛中，他将首发出场。在14日与纽约洋基队的比赛中，柳贤振取得了MLB第60胜，也是本赛季首场胜利，本场比赛他将再次挑战胜利。作为对内王牌选手，柳贤振必须竭尽全力斩断球队的2连败。 但是波士顿红袜队的球棒非同寻常。截止到20日，波士顿红袜队的击球率为0.288，球队OPS(出垒率+长打率)为0.818，在MLB全体30支球队中排名第一。红袜队一度取得9连胜，目前取得11胜6负的成绩，在美国联盟(AL)东部赛区排名第一。与赛季前ESPN将红袜队排在了球队实力榜第19位相比，可谓天壤之别。AL全体打点排名第一、本垒打并列第1位的JD马丁内斯(6个本垒打•20打点)、击球率排在第4位的桑德尔•博哈尔茨(0.386)等被认为是主要警戒对象。 柳贤振过去曾两次身穿洛杉矶道奇队的队服面对波士顿红袜队，取得了1负、平均责任失分3.00的成绩。在芬威公园球场，他去年7月登场，在7局内取得7个被安打、2失分(平均责任失分)，在无胜负的情况下退出了球场。巧合的是，两次都只在第1局失分。相反，本赛季到目前为止柳贤振还没有在第1局失分，因此只要能很好地迈出第一步，就能出乎意料地轻松地展开比赛。波士顿红袜队的中心击球阵容中右撇子击球手较多，因此，能否利用瞄准身体高位的外切快速球、向外侧低坠的变速球攻克对方的击球次序，备受关注。在对方击球手中，接球手凯文•普拉维基以0.667(3个有效击球、2支安打)的击球率对柳贤振非常强势。 对方首发投手是左撇子爱德华多•罗德里格斯(28岁)。上赛季因确诊新型冠状病毒肺炎(COVID-19)和心肌炎等原因未能踏上顶级联赛舞台的罗德里格斯在本赛季的2场比赛中取得了2胜、平均责任失分3.60的成绩。

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