美国参议院民主党领袖“21日将处理防止仇恨犯罪法”. April. 21, 2021 07:25. by 兪載東 jarrett@donga.com. 美国民主党参议院领袖查克·舒默一针见血地指出，反对《防止仇恨亚裔犯罪法案》的议员应感到羞愧。 舒默19日在纽约曼哈顿韩人城召开记者会，就最近对亚裔的憎恶犯罪行为表示谴责，并做出了上述表示。舒默表示：“我们应该停止对亚裔的仇恨情绪。对亚裔的仇恨并不像美国。将于21日在参议院表决《防止仇恨犯罪法案》。” 他还强调说：“该法案不是党派争论的焦点。如果有议员对该法案投反对票，应该感到羞愧。” 由民主党参议员梅吉·广野和众议院议员格雷斯·孟提议的该法案，内容包括促使联邦政府迅速处理仇恨犯罪调查，加强对司法当局的支援。共和党参议员米奇·麦康奈尔表现出赞成通过法案的立场，但参议员泰德·克鲁兹等部分议员仍然坚持反对立场称：“实际上没有预防仇恨犯罪的效果，只是传播民主党信息的手段。” 当天出席记者招待会的格雷斯·孟表示，“现在终于要在议会中采取针对仇恨犯罪的相关措施了。我们敦促共和党和民主党全体同事议员，把该法案当作超越党派的焦点问题”，并强调：“亚裔对父母和子女说，即使天气好，也不要出门。产生这种恐惧已经一年多了。”

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