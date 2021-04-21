麦当劳在49个国家销售“BTS Meal”套餐. April. 21, 2021 07:25. by 赵维拉记者 jyr0101@donga.com. 快餐连锁店麦当劳将与防弹少年团(BTS)携手，从下月开始推出“BTS套餐”。这是麦当劳在全球范围内首次推出的名人套餐。 麦当劳19日表示，从下月26日(当地时间)从美国、加拿大、巴西开始，到6月20日为止，将在6个大陆的49个国家限量销售名为“BTS Meal”的套餐。该套餐将从下月27日开始在韩国销售。麦当劳还公开了用6根炸薯条制作的BTS的象征。 路透社分析说：“随着接种疫苗和经济恢复的信号一出，麦当劳就推出了限量版套餐，以吸引消费者再次到餐厅用餐。”

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