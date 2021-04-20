为就业难、生活苦所困的青年，甚至面临孤独死亡的现实. April. 20, 2021 07:41. . 《东亚日报》的企划系列《新冠三重苦难的一代》展现了韩国青年被逼迫的局限状况。经历了就业难、生活苦、社会孤立这三重苦难，甚至还出现了青年孤独死亡。如果不尽快掌握具体情况并制定综合对策，韩国青年就会更加被逼入绝境。 目前青年所经历的痛苦最根本的原因是就业荒和就业难。上个月15岁至29岁的青年失业率，是1999年外汇危机时的10%水平。随着受新冠影响商店关门或减少营业，连寻找打工的机会也越来越难。《东亚日报》和JobKorea以607名青年为对象进行了问卷调查，结果显示，目前没有收入的青年占三分之一。关乎国家未来的经济中坚力量被赶去短期“打工”，如果连打工的机会也被断绝，就会陷入慢性失业的深渊。没有收入，连同在花钱上补习班或考资格证的同时准备就业都很困难。 令青年弯腰的高居住费用也是个问题。约有三分之一的独居青年将收入的30%用于居住费用。因为收入不太理想，赚不了大钱，所以除了月租外别无他法。从地方上来，领实习生工资，交一个月的单居房租之后，他们就会为了生活费发愁，出现挨饿的情况。因为青年们最容易节省的钱就是伙食费。随着房价扶摇直上，即使好不容易找到工作并储蓄，也很难买下自己的房子。因此，也有不少青年陷入投机性较强的股票短打交易和“投币投机”，因此亏掉了大学学费或月租的青年也为数不少。 新冠三重苦难还产生了选择与社会隔绝的生活的“宅男宅女”。据青少年政策研究院统计，仅隐居型孤立者就有13.5万人。虽然拥有“檀君以来最大文凭”，但在社会上得不到使用的青年们的挫折，正在迅速蔓延为危害身体和心理健康的抑郁症，因此制定对策迫在眉睫。在因就业和工资等经济原因主动结束生命的年轻人的单间里，发现了厚厚的自荐文件和吃剩的外卖食品。需要提供关怀青年心灵健康的综合性、多层次支援。 一直以来，政府反复利用税金创造临时工作岗位或提供青年津贴的修补式对策，但未能充分提供可持续的优质工作岗位。不能把因新冠疫情长期化而日趋严峻的青年问题视为就业过渡时期的暂时性问题来处理。目前的现实是，由于死板的大学定员制度等陈旧的规章制度，无法培养出企业真正需要的人才。必须减少就业者所希望的工作岗位与企业想要选拔的人力的需求这种供求不一致的情况，并制定多种职业教育计划，才能把青年们从痛苦中解救出来。

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