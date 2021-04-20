亚历山大大帝的决断. April. 20, 2021 07:46. . 亚历山大大帝经由阿富汗前往印度。作为一名勇士和战略家，亚历山大大帝是无可挑剔的人物。但他为何不停地奔向印度，至今仍然是个谜。虽然他越过巴基斯坦侵入了印度北部，但最终没能到达东海岸。因为被称为马其顿精锐中的精锐和其心腹的银盾部队——光荣的长枪步兵队拒绝继续进军。这支部队是由其父王菲利浦斯二世创建的。老兵年过五六旬，已经成了老人，但在战场上无人能敌，而且对亚历山大大帝的忠诚度也是绝对的。 这样的部队拒绝了亚历山大大帝的命令，给他带来了第一次失败。如果在他们拒绝的情况下继续进军，一旦这一传闻传到部队，其他部队就会发动叛乱。如果连第二代忠心耿耿的部队也拒绝进攻，那么哪个部队不会加入叛乱？但银盾长枪兵们并没有放弃对亚历山大大帝的热爱和忠诚。他们比以前更爱亚历山德罗斯，并且献上了至诚的忠心。 但是亚历山大大帝却把他们抛弃了。在形式上支付了丰厚的补偿金，让他们退了役。还为他们准备了各种荣誉和奖励制度。“这段时间辛苦了。回到家乡安度晚年吧。”这对银盾部队士兵们来说是晴天霹雳。他们想留在皇帝身边，作为亲卫部队享受财富和权力。亚历山大大帝冷酷地拒绝并断绝了他们。虽然他们仍很强大，但已不再是展开征服战争的部队。 虽然没有忘记功劳与恩惠，但不能与集团的利己目标妥协。如果亚历山大大帝没有早死，我们就能更清楚地看到这个决断的结果。历史已经明确证明亚历山大大帝的决定是正确的。此后，银盾部队堕落了，将自己的主军悉数毁灭。 历史学家

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