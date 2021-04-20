美国与日本、澳大利亚就海底电缆进行合作……在海底也要牵制中国. April. 20, 2021 07:46. by 东京=常驻记者 朴亨俊 lovesong@donga.com. 以美国为中心旨在牵制中国的同盟合作正在向海底电缆延伸。日本《读卖新闻》19日报道，美国、日本、澳大利亚决定在用于数据通信的海底电缆领域，针对中国扩大影响力加强合作。 据《读卖新闻》报道，上述三国政府和企业、研究机构等有关负责人上月举行非正式会议，决定加强在海底有线电视领域的合作。会议中提出了在海底电缆领域扩大对中国动向的信息共享，并在战略上对重要地区的海底电缆事业进行资金合作的方案。 海底电缆在国际通信中占99%。由于担心信息遭黑客攻击或被切断，因此被视为在安保方面非常重要的基础设施。虽然美国、欧洲、日本的市场占有率约占整个市场的90%，但中国华为通信技术在该领域已跃居世界第四位，中国正在扩大影响力。 《读卖新闻》分析说：“三国加强海底电缆合作是为了牵制中国。”中国以经济领土扩张项目“一带一路”为基础，向发展中国家提供经济合作与援助，积极承揽海底电缆项目。有分析说，中国政府不仅把价格放在首位，还在背后提供资金援助。 为了对抗这一情况，美国、日本、澳大利亚三国计划利用公共金融机构，后方支援本国或伙伴国家的海底电缆事业。日本NEC公司1月承揽了连接太平洋岛国帕劳和美国的海底电缆设置项目。包括日本国际合作银行在内，美国、澳大利亚的政府下属机构也决定向该事业提供资金。

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