洪楠基：“将最大程度提前疫苗接种时间表”. April. 20, 2021 07:47. by 姜聲煇 yolo@donga.com. 国务总理代理兼经济副总理洪楠基就缓和一户一住宅拥有者的拥有税负担和调整公示地价上涨速度的要求表示：“在不发出错误信号的范围内，正在研究这种意见。”此番言论暗示可能会进行部分调整。 洪楠基19日在国会举行的对政府质询中同时表示：“（公示地价成为现实）不是为了增加税收，因此政府将最大限度地考虑减轻负担的部分。”在4月7日再补选中败北之后，共同民主党内外不断有人要求修改政府的房地产政策，这一表态似乎是为了配合上述要求。 在当天的对政府质询中，朝野就新冠疫苗的供给问题展开了攻防战。“国民力量”党议员郑镇硕主张：“如果文在寅总统在疫苗问题上光说不练，情况就会逆向而行。”洪楠基对此表示：“虽然外部环境比较困难，但将最大限度地提前（接种疫苗时间表）。请相信政府。”但他针对在野党反驳说：“如果强调错误的信息，国民会感到不安。”

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