欧洲20支球队创立超级联赛…孙兴慜有可能无法参加国家队比赛. April. 20, 2021 07:47. by 金東昱 creating@donga.com. 英格兰足球超级联赛(EPL)托特纳姆热刺队等欧洲各联赛的主要球队已确定参加2022~2023赛季新设的欧洲超级联赛(ESL)。受此影响，孙兴慜(29岁•托特纳姆热刺队)有可能无法参加国家队的比赛。 ESL于19日正式表示，“欧洲12支球队聚集在一起，同意成立由俱乐部主管的新的周中赛事—超级联赛。”确定参加ESL的球队包括托特纳姆热刺队、阿森纳队、切尔西队、利物浦队、曼城队、曼联队(以上EPL)在内，还有AC米兰队、国际米兰队、尤文图斯队(以上意大利)、马德里竞技队、FC巴塞罗那队、皇家马德里队(以上西班牙)等12支球队。 已经确定参加的12支球队，在此基础上追加增加3支球队，共15支球队将成为ESL创始成员。再加上根据前一个赛季的成绩获得参赛资格的5支球队，共有20支球队将展开联赛。除了各联赛的正规联赛之外，从8月开始，每周都将举行比赛。 ESL的设立目的归根结底在于“钱”。据《纽约时报》等海外媒体透露，美国大型金融公司JP摩根大通将向ESL注资46亿英镑(约7.1309万亿韩元)。创始球队最低可获得1.3亿英镑(约2014亿韩元)，如果夺冠，最多可获得2.12亿英镑(约3283亿韩元)。2019~2020赛季欧洲足球联盟(UEFA)冠军联赛向冠军队颁发了1900万欧元(约254亿韩元)的奖金。ESL表示，“为了对创始球队进行基础设施投资，将提供35亿欧元(约4.6835万亿韩元)。”这是最近受新型冠状病毒肺炎(COVID-19)的影响，球队财政恶化的俱乐部难以拒绝的金额。 不仅是UEFA和各国足球协会，国际足联(FIFA)也表明了强烈的反对意向。欧足联与各联赛事务局通过联合声明表示：“一旦超级联赛成立，为了防止这种情况发生，各联赛将联合起来考虑一切可能的措施。”FIFA和6个大洲联盟也表示：“参加超级联赛的俱乐部可能会被禁止参加国内外联赛或国际大赛。另外，属于该俱乐部的球员也将无法在本国国家队上场比赛。”如果孙兴慜所属的托特纳姆热刺队参加ESL，俱乐部所属的孙兴慜也将无法国家队的比赛。

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