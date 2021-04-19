美日齐心协力“全方位牵制中国”……即将访美的文在寅面临的难题一如山积. April. 19, 2021 07:27. . 美国总统拜登和日本首相菅义伟16日在华盛顿举行首脑会谈，决定在牵制中国和朝鲜无核化方面密切合作。两国首脑还决定，作为印度太平洋上强大的民主国家，在应对中国的挑战、东海、南海和朝鲜问题上进行合作。为此，他们还阐明了加强韩美日合作的立场。两国还承诺，将在包括5G通信网络、半导体供应网、人工智能等技术领域的安全、经济领域开展全面合作。 此次美日首脑会谈的结果再次证明，美国外交的首要课题已转移到亚洲，即牵制中国。美国继在日本和韩国开始了国务卿、国防部长同行的第一次巡访外交后，作为就任总统后的第一次面对面会谈的对象选择了日本，这表明了美国挽同他国包围中国的决心。最重要的是，此次美日首脑不仅在安保和经济领域，而且扩大到尖端技术和人权、价值领域，显示出了为全方位牵制中国而齐心协力的意志。 进一步加强的美日关系将对预定于一个月后举行的韩美首脑会谈产生影响。美国很有可能要求韩国也参与同样水平的中国牵制路线，一直在美中之间走钢丝外交的韩国势必陷入两难境地。就美日领导人提及敏感的台湾海峡问题，中国强烈抨击说：“这是粗暴干涉中国内政的行为。”对于韩国来说，面对站在美国一边的日本的选择，不能只是袖手旁观。 美日两国密切接触不仅会在不久后出台美国的新对朝政策上，而且在为改善韩日关系的美国的斡旋作用上，也会进一步加强日本的气息。菅义伟针对朝鲜提出“所有大规模杀伤性武器和弹道导弹的CVID（完全、可验证、不可逆转地废弃）”，以及访韩的美国气候变化特使约翰·克里就日本在核电站核污水排放入海问题表示“我不认为介入是妥当的”，这都进一步把韩国外交逼向角落。 就韩国政府而言，虽然把重点放在韩美同盟上，但同时也面临着不与最大贸易国中国抗衡，还要通过谈判解决朝核问题的艰难课题。但是，中美矛盾越激化，凭借模棱两可的走钢丝外交无法解决任何问题，只能被挤成局外人。如果不能与同盟保持一致，只会引起不信任和排斥。现在迫切需要的是，确认基于国际规范和原则的合作和联合精神并调整行动幅度的“智慧的同盟外交”。

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