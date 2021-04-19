自由的价值. April. 19, 2021 07:28. . “唯一确定而不止步的改善源泉是自由。”——约翰·斯图尔特·密尔《自由论》 “为个人自由而制定的政策，才是真正唯一的进步政策。”——弗里德里希·哈耶克《通往奴隶之路》 无论是个人还是国家，都渴望改善、进步、繁荣。很少有人知道，改善、进步、繁荣的源泉在于自由。令人叹息的是，在任何教育过程中，甚至在大学里，都没有教授自由的意义和重要性。 追求幸福是人类的本性，每个人都是自己生活的主人，因此不受干涉和控制、自由的时候才是幸福。似乎没有人讨厌自由，但出乎意料的是很多。他们不喜欢多样性，对思考本身感到厌烦，希望别人替他们决定世上的一切。 人类的繁荣与自由的扩大同步。人类比以前富裕，得益于自由的扩大。拿当今世界上生活水平高的国家和生活艰难的国家相比，越是自由的国家，生活得越好。没有自由的共产主义国家里，没有过好日子的国家。 我们生活在自由受到限制、而不是自由被扩大的时代。因为他们向往的是大政府。法律的数量越多，预算规模越大，政府就越大，个人的活动就越受限制，自由也就越少。国家繁荣之路在于扩大自由和建立小政府。有些人把平等放在自由之上。这是一个错误的主张。因为把平等凌驾于自由之上的社会最终既不能实现平等，也不能实现自由。更强调自由的社会，能同时实现更大的自由和更大的平等。在强调平等的国家，加深不平等的事例比比皆是。

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