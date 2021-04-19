青瓦台新设防疫企划官，引发医疗界与政界“房上盖房”争议. April. 19, 2021 07:28. by 金成圭 sunggyu@donga.com. 围绕青瓦台新设总统防疫企划官问题，正在医疗界和政界引发争议。有人担心会成为不必要的“房上盖房”，也有人批评说，任命国立癌症中心教授奇牡丹的做法也不妥当。 “国民力量”党议员尹熙淑18日在自己的脸书上发表文章评价说：“在确保疫苗战争如火如荼的时候，（新任企划官）对普通国民进行了蛊惑。”尹熙淑在承认设立防疫企划官的必要性的同时表示：“（奇企划官）多次表示确保疫苗并不重要，因此被专家批评为‘为政权代言，甚至背叛自己领域的学问’。” 此前，“国民力量”党常任副发言人黄圭焕前一天表示，“（奇企划官）在参加TBS广播《金御准的新闻工厂》节目时曾表示‘新冠疫情扩散是因为光复节集会’等，表现出令人质疑其作为专家的资质的阵营式主张”，要求撤销任命。在野党甚至针对奇牡丹的丈夫、共同民主党庆尚南道党梁山市甲地区委员长，提出了“报恩人事”的疑惑。 医疗界也出现了类似的声音。大韩医生协会会长崔大集表示：“在新冠疫情初期，对于没有阻止来自中国的入境者、不急于确保疫苗等政府失策，奇企划官做出了很多将其正当化的发言，医疗界认为问题很大。”崔大集声称：“在防疫和疫苗都处于危机的情况下，这样的人事安排让人怀疑政府解决疫情的决心。” 但也有意见认为，需要有人向总统提出有关防疫的专业建议。也有人评价说，虽然为时略晚，但为了寻找疫苗供需难的突破口，累积国内外信赖的过程是有必要的。防疫部门的一名高层负责人表示：“有人分析说，此次人事安排具有对疾病管理厅的不信任和警告的意义。青瓦台应该抱着承担责任，透明收集各界意见的姿态，建立信任关系。”

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