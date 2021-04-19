—28杆！高宝璟时隔3年再次夺得LPGA巡回赛冠军. April. 19, 2021 07:29. by 金正勋记者 hun@donga.com. 在15岁的2012年以业余选手身份出战的美国女子职业高尔夫(LPGA)巡回赛CN加拿大公开赛上，她首次获得了冠军。此后一路春风得意。转为职业选手后，她直接登上了新人王宝座，还获得了大满贯赛的冠军。2015年，她以18岁的年龄登上了女子高尔夫世界排名第一的位置。直到10多岁时的2016年，她共14次捧起了LPGA巡回赛冠军奖杯。“天才少女”这个绰号非常适合她。 但进入20多岁后，她却一改往日的面貌。在2018年4月的美迪惠尔锦标赛上夺冠，是20多岁的唯一冠军。 似乎被遗忘的“天才少女”华丽复活了。新西兰侨胞高宝璟(24岁)时隔3年再次以压倒性的优势夺得了LPGA巡回赛的冠军。 18日，在美国夏威夷州欧胡岛卡珀累高尔夫俱乐部(标准杆72杆)举行的LPGA巡回赛乐天锦标赛最后一轮第4轮比赛上，高宝璟抓下7支小鸟球，打出低于标准杆7杆共65杆的成绩。高宝璟的最终总成绩为低于标准杆28杆共260杆，领先金世煐(28岁)、朴仁妃(33岁)等并列第2位的集团7杆，获得了30万美元(约3.3亿韩元)的冠军奖金。如果按日期计算，这是时隔1084天的冠军。第16次捧起LPGA巡回赛冠军奖杯的高宝璟表示，“我想我今天展示了自己能打出的最好的高尔夫”，“相信自己并保持自己的比赛节奏，这似乎带来了好结果。” 最近，到处都可以确认她的复活征兆。高宝璟在此次大赛之前，在今年的4场比赛中，包括两次亚军在内，共三次进入前十名。在本月初举行的大满贯赛事ANA全日空锦标赛最后一轮比赛上，她还打出了低于标准杆10杆共62杆的好成绩。 长期与冠军无缘的高宝璟表示，最近看到在美国职业高尔夫(PGA)巡回赛上难得夺冠的乔丹•斯皮思(28岁•美国)和松山英树(29岁•日本)等选手的夺冠后，获得了希望。高宝璟说：“我曾有过怀疑自己能否再次夺冠的时候”，“看到夺冠已经很久的斯皮思和松山优胜，我也有了能否赶上他们的结果(夺冠)的希望。”过去曾占据男子高尔夫世界排名第1位的斯皮思本月初在瓦莱罗得克萨斯公开赛上时隔3年零9个月再次夺冠，松山英树也在大满贯赛事美国大师赛上时隔3年零8个月再次夺冠。 在韩国企业赞助的此次大赛上，韩国选手表现十分出色，5人进入了“前10名”。朴仁妃射下1头老鹰，抓下7支小鸟球，仅当天就减少了9杆，并最终以低于标准杆21杆共267杆的成绩与当天减少7杆的金世煐一起以并列第2位的成绩结束了比赛。与高真荣(26岁)争夺世界排名第一的朴仁妃从当天的16号洞(3杆)开始到18号洞(4杆)，连续3洞抓下小鸟球，获得了亚军。高真荣没有参加本次比赛。 去年在大满贯赛事美国女子公开赛上意外夺冠的“LPGA巡回赛新秀”金阿林(26岁)当天射下1头老鹰，抓下5支小鸟球，吞下1个柏忌，打出低于标准杆6杆共66杆，最终以总杆低于标准杆18杆共270杆的成绩结束了比赛。这是金阿林进入LPGA巡回赛后首次进入前十名。

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